Дело о стрельбе пограничников на границе с Румынией передали в ГБР
Над делом о стрельбе пограничниками по автомобилю, который пытался прорваться к границе, будут работать детективы из передано в Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дело передано в Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении.
Напомним, что в Черновицкой области внедорожник пытался прорваться через границу в Румынию. Чтобы остановить авто пограничники открыли огонь. В результате был ранен один человек.
Ранее "Страна" писала, что под Одессой задержали пограничника, который торговал амфетамином.
Кроме того, мы писали новость о том, что в Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконно переправить огромную партию товара из России.