Над делом о стрельбе пограничниками по автомобилю, который пытался прорваться к границе, будут работать детективы из передано в Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дело передано в Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Черновицкой области внедорожник пытался прорваться через границу в Румынию. Чтобы остановить авто пограничники открыли огонь. В результате был ранен один человек.

Ранее "Страна" писала, что под Одессой задержали пограничника, который торговал амфетамином.

Кроме того, мы писали новость о том, что в Харьковской области пограничники пресекли попытку незаконно переправить огромную партию товара из России.