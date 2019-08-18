В воскресенье, 18 августа, правительство Испании предложило принять гуманитарный корабль Open Arms из более 100 мигрантами на борту из-за отказа итальянских властей. Об этом в Twitter заявил глава испанского правительства Педро Санчес.

"Я поручил порту Альхесирас быть готовым к приему судна Open Arms", - сказано в сообщении.

Чиновник подчеркнул, что Испания "всегда действует в чрезвычайных гуманитарных ситуациях".

Санчес призвал найти единое европейское решение, способное решить проблему миграции в соответствии с ценностями и гуманизмом ЕС.

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Напомним, что 17 дней назад Open Arms спас мигрантов у побережья Ливии. Но Италия запретила спасательным судам заходить в свои порты. Корабль стоял на якоре у итальянского острова Лампедуза в ожидании высадки людей.

Шесть стран ЕС заявили, что примут мигрантов из корабля, однако глава МВД Италии Сальвини не позволял судну пристыковаться.

Позже американский актер Ричард Гир прибыл на судно, чтобы поддержать мигрантов. На что глава МВД Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини предложил артисту Ричарду забрать 160 мигрантов с судна.