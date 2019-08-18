Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который избран в новую Верховную Раду, переписал свой бизнес на жену. Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

"Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - сообщил он.

Отметим, что Разумков до недавнего времени руководил собственным бизнес-проектом – консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков заявил, что войну на Донбассе не получится завершить быстро.

Также Разумков, который может стать спикером парламента заявил, что спикер новой Рады будет получать около 50 тысяч гривен. "Не интересовался, но примерно знаю, что где‑то под 50 тыс. грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса" - сказал Разумков. Глава "Слуги народа" также добавил, что зарплата нардепов могла бы быть больше, но на фоне минимальной это - хорошие деньги.