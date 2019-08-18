Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе Кабуле, в результате которого погибли 63 человека. Об этом сообщает Associated Press.

В свою очередь представители движения Талибан осудили нападение и отрицали любую свою причастность.

Взрыв произошел 17 августа в одном из банкетных залов на западе афганской столицы. По словам свидетелей, на мероприятии присутствовали около 1,6 тысяч человек. Погибли 63 человека и 182 получили ранения.

"Исламское государство", сокращенно ИГ, ранее "Исламское государство Ирака и Леванта" - международная исламистская суннитская экстремистская террористическая организация Талибан исламское террористическое движение, зародившееся в Афганистане.

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