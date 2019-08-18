В сети опубликовали видео, на котором показан побег израильского основателя интернет-канала продажи наркотиков Амоса Дов Сильвера.

На записи показан процесс прохождения Сильвером досмотра в аэропорту. Он отходит, воспользовавшись тем, что пограничник и сотрудник СБУ отвлеклись, выясняя, может ли сбушник пронести с собой на борт нож.

На фаст-треке (проверка багажа) у одного из сотрудников СБУ нашли нож в ручной клади. Он начал ссориться с пограничниками, доказывая, что имеет право на то, чтобы перевозить такие вещи, и в суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать





Напомним, что в апреле Киевская прокуратура получила запрос от Тель-Авива на выдачу гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который находился в розыске за организацию мощного международного наркокартеля, который стал крупнейшим в мире онлайн-магазином наркотиков.

Супруга Сильвера заявила "Стране", что ее муж занимался благотворительностью, связанной с наркотиками.

16 августа король наркоинтернета Амос Дов Сильвер сбежал в Борисполе от полиции при попытке депортации в Израиль.

Уже в ночь на 18 августа из Украины депортировали беглого израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера