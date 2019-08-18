В ночь на 17 августа в Одессе погибли девять человек - люди сгорели при пожаре в гостинице "Токио стар".

Случайностью это было или поджогом - пока непонятно. Но уже вполне очевидно, что имели место такие нарушения пожарной безопасности, что ЧП было лишь вопросом времени.

Украинская власть в лице Владимира Зеленского и полиции уже указали на виновного - владельца отеля, экцентричного одесского бизнесмена-анархиста Вадима Черного, который задержан.

Хотя, разумеется, проблема - в системе пожарного надзора, которая в стране, видимо, не функционирует. А вот коррупция - наоборот процветает. Иначе гостиницу Черного закрыла бы первая же проверка еще десять лет назад.

При этом в истории остается множество белых пятен. "Страна" ответила на пять главных вопросов о пожаре в "Токио стар".

1. В чем причина пожара?

Официальной версии событий пока не существует. А у полиции есть три гипотезы: поджог с целью сокрытия убийства, поджог по неосторожности и проблемы с системой противопожарной безопасности.

Третий фактор вряд ли может быть самостоятельной причиной и не отвечает на вопрос, что именно вызвало возгорание. Что же до откровенно криминальных подозрений - то у этой гостиницы в городе давно ходила дурная слава. Здесь практиковалась почасовая сдача номеров и говорили, что это, по сути, "бордель".

Впрочем, в самой гостинице объясняли, что ввели почасовку ввиду того, что рядом жд-вокзал (10 минут ходьбы), и многие постояльцы берут 2-3 часа отдохнуть между поездами.

А одесские СМИ пишут о том, что гипотеза с убийством не подтвердилась - у жертв пожара не нашли телесных повреждений, нехарактерных для смерти от огня. Полиция пока официально этого не комментирует.

Еще одной довольно очевидной версией, связанной с криминалом, может стать конкурентная борьба за одесскую недвижимость.

Если же причина возгорания бытовая, то она может иметь отношение к прачечной, которая, как утверждают СМИ, была расположена именно на втором этаже, откуда и начался пожар. Здесь самое простое, что могло произойти - загорелась проводка.

Чтобы ни стало спусковым крючком пожара, было очевидно, что он распространился очень быстро и застал жителей врасплох. А ввиду того, что в сверхбюджетном отеле отсутствовали окна - спастись было некуда.

Суммируя: что именно вызвало возгорание - пока неизвестно. А вот причиной массовой гибели людей стала нулевая пожарная безопасность.

2. Что не так с пожарной безопасностью в отеле?

Во-первых, как уже упоминалось, в "Токио старе" во многих номерах просто отсутствуют окна. Что вызвало эффект "Зимней вишни" - сгоревшего в России торгового центра, где массовая гибель людей была вызвана тем, что некуда было спасаться.

Кроме того, номеров было действительно много - 270 на двухэтажный отель. По сути это были не номера, а "скворечники", куда нереально поместиться вдвоем (такие отзывы о гостинице оставляли бывшие постояльцы).

Здесь и кроется тайна отсутствия окон. Этот же фактор сильно осложнил работу пожарных - чересчур много номеров следовало проверить.

Если представить, что все номера окажутся заполнены, и людей надо будет срочно эвакуировать - то не слишком понятно, как это вообще можно будет сделать.

О размере номеров и отсутствии в них окон рассказывает это видео:

Во-вторых, не сработала противопожарная сигнализация. В ГосЧС прямо об этом не сказали, но заявили, что слишком поздно получили сигнал о пожаре. То есть к системе оповещения гостиница не подключалась - или та была неисправна.

В-третьих, по заявлениям спасателей, ситуация осложнялась быстрым распространением огня по конструкции отеля. Из чего можно сделать вывод о низком качестве строительных материалов и как следствие - их легкой воспламеняемости.

3. Почему "Токио стар" не закрыли раньше?

Судя по тому, что сказано выше, само существование отеля "Токио стар" - это одно большое нарушение противопожарной безопасности.

Что интересно, гостиница работает уже десять лет - предприниматель Вадим Черный переделал ее из старого трамвайного депо. Она находится в центре Одессы и довольно известна - как местным, так и приезжим.

И все эти годы ГосЧС делала вид, что проблем в "Токио старе" не существует. Впрочем, чиновники оправдываются, что еще в июле в этот отель их просто не впускали.

"Из-за того, что владелец отеля изменил форму собственности, представитель ГСЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект. Об этом был составлен соответствующий акт недопуска ", - отметил замдиректора департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.

Правда, это заявление пока рождает больше вопросов. А какими были результаты предыдущих проверок? Какие нарушения были раньше обнаружены в гостинице? И можно ли вообще содержать отель без окон (как утверждают местные журналисты - это прямо запрещено государственными строительными нормами)? На эти вопросы в ГСЧС не отвечают.

4. Кто понесет ответственность за гибель людей?

Еще вчера президент сделал заявление, в котором заранее назвал виновника трагедии - владельца гостиницы Вадима Черного. После этого заявления его задержала полиция.

Разумеется, собственник несет прямую отвественность за состояние отеля. И основная вина, если ее докажут, лежит именно на нем. Однако президент ни словом не обмолвился об ответственности противопожарных служб, на глазах которых годами работал этот опасный для жизни "скворечник" в самом центре Одессы.

Кто инспектировал эту гостиницу и почему этот инспектор не вынес постановления о ее закрытии? Кто и как мотивировал чиновников закрыть глаза на вопиющие нарушения в "Токио старз"? Пожалуй, именно эти вопросы мог бы задать президент, прежде чем спускать всех собак на владельца гостиницы.

Однако пока все идет к тому, что снова ответит "стрелочник", а не система. Ведь именно она за взятки легализует строения, готовые вспыхнуть в любой момент. Более того - остальным бизнесменам, даже если они захотят работать по всем нормам, будет незачем это делать: ведь их конкуренты в это время будут экономить на капитальных затратах и выигрывать за счет цены на услуги.

5. Какие последствия у пожара в Одессе?

Местные власти уже объявили, что займутся массовой проверкой всех гостиниц города. Причем под гребенку подпадут и частные апартаменты.

Это с одной стороны правильно. А с другой - странно. Обязанность проверять пожарную безопасность у властей была и раньше. Однако, судя по истории с "Токио старз" (а раньше - и с детским лагерем "Виктория", где сгорели дети), инспекция либо не слишком тщательно проверяет, либо закрывает глаза на выявленные нарушения. Разумеется, не бесплатно.

Надо понимать, что гостиничный бизнес Одессы - это золотое дно для армии чиновников, которые во многом сами этот рынок и контролируют. И с пожаром в "Токио старс" они получают прекрасный повод массово "закошмарить" остальных отельеров внеплановыми проверками.

Позитивного эффекта от такой акции вряд ли стоит ждать. Владельцы отелей физически не смогут перестроить свои гостиницы в соответствии с нормами (многие из них изначально строились с заведомыми нарушениями - ради снижения затрат).

Да и сами инспекторы не станут массово закрывать одесские отели - это уничтожение собственной "кормовой базы" и туристический коллапс в Одессе. Поэтому история с "облавой" может закончиться лишь внеочередным сбором дани с гостиниц.

Поэтому самое простое, что сегодня может сделать власть - это обеспечить уголовные дела на тех чиновников, которые проверяли тот же "Токио старс" и согласовывали ему разрешительную документацию. Это заставит остальных соблюдать хотя бы минимальные приличия и пресекать открытие гостиниц, которые за пару часов превращаются в погребальный костер.