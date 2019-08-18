Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко написал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьеру Владимиру Гройсману. В нем он попросил не лишать столицу денег, предусмотренных в госбюджете Украины на 2019 год, на программы социально-экономического развития общин. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом Президента Украины направления из государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета Министров Украины. Эти средства - 10 миллиардов гривен - предусмотрены в госбюджете на 2019 год, и общины ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах. Из-за таких задержек территориальные общины могут не успеть освоить средства до конца текущего бюджетного года", - говорится в письме Кличко.

Также мэр столицы отметил, что средства, о которых идет речь, крайне необходимы территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройства медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис президента лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года, когда необходимо закончить ремонты в школах и детских садах.

"О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если города делают бесправными - сначала забирая средства в государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять? Причем решают в Офисе президента", - сказал мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что отставку Виталия Кличко рассмотрят уже в новом составе Кабмине осенью - Офис президента.

Кроме того, мы публиковали новость о том, что Кличко попросит Конституционный суд разъяснить, является ли мэр Киева главой КГГА по закону.