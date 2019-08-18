Из-за новых пожаров на Канарских островах эвакуировали около двух тысяч человек. Об этом сообщает El Pais.

За сутки лесные пожары на острове Гран-Канария уничтожили более 500 гектаров зеленых насаждений. Не менее 250 пожарных, девять вертолетов и два самолета направлены на борьбу со стихией.

Отмечается, что из-за сильного ветра и высокой температуры (+38) спасателям сложно бороться с огнем.

Глава правительства Педро Санчес в сети отметил, что он "с беспокойством" следит за распространением огня.

Siguiendo con preocupación la evolución del #IFValleseco en Canarias. Varias zonas han sido desalojadas y efectivos de emergencias están trabajando intensamente para controlarlo.

Mi apoyo a todas las provincias que este verano están luchando contra #IIFF.

pic.twitter.com/JWsaK0lJjh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

Напомним, что на Канарах горит около тысячи гектаров леса, жителей и туристов эвакуируют.

Также появилось видео, как гигантская волна сносит балконы гостиницы во время шторма на Канарских островах.