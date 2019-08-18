Супруга задержанного в Украине и депортированного в Израиль основателя интернет-канала продажи наркотиков заявила "Стране", что Амос Дов Сильвер занимается благотворительностью, связанной с наркотиками.

"Telegrass" - не преступная организация, улик против мужа нет, он помогал многим больным людям, которых мог вылечить канабис. Каждый месяц выделяли по 2-3 кг соцветий нуждающимся пациентам, по 50 г каждый. Был список людей, которые приходили за помощью, ежемесячно проводили лотерею", - рассказала "Стране" Гали Сильвер.

Подробнее о том, кто такой Амос Дов Сильвер и что говорят в Израиле о его задержании, читайте в материале "Еврей не оставит еврея". В Израиле ширится движение за освобождение депортированного из Украины наркобарона Амоса Дов Сильвера.

Напомним, что 16 августа гражданин Израиля, который до этого был задержан и находился под домашним арестом, сбежал из-под носа сотрудников СБУ из аэропорта "Борисполь" во время депортации.

Однако его нашли и все-таки депортировали со второй попытки.