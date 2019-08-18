В селе Патрикеево в России 16-летний подросток убил маму, папу, бабушку, маленьких брата и сестру, а после покончил с собой. Об этом сообщает "Интерфакс".

Около 11:00 в воскресенье, 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района обнаружили тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет. На телах были признаки насильственной смерти. Позже возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, нашли тело 16-летнего молодого человека.

Подросток оставил предсмертную записку, в ней парень написал, что он "решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой".

Как отметили в пресс-службе, мальчик был отличником, участвовал в конкурсе "Умники и умницы", теперь проверяется возможность психического расстройства у подростка. Прокуратура проверит работу районных органов системы профилактики в связи с инцидентом.

Открыто дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

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