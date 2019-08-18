Прокуратура Киева подтвердила экстрадацию израильского основателя интернет-сети по продаже наркотиков Амоса Дов Сильвера, который при первой передаче сбежал из аэропорта "Борисполь". Новость об экстрадиции и фото из аэропорта пресс-служба ведомства опубликовала в Facebook.

"Гражданин США Амос Дов Сильвер, задержанный после побега из аэропорта" Борисполь ", в ночь на 18 августа 2019 успешно экстрадирован из Украины в Государство Израиль".

Иностранца отправили рейсовым самолетом из "Борисполя" в сопровождении сотрудников СБУ и подразделения "Альфа".

Фото: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура Киева открыла дело из-за исчезновения наркобарона в "Борисполе".

Также мы рассказывали, что в СБУ отстранили от работы упустивших наркобарона силовиков.