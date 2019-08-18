В воскресенье, 18 августа, в Гонконге в парке Виктория собрался очередной митинг, который не согласован с полицией. Об этом сообщает ВВС.

Протестная акция началась в 15:00 по местному времени (10:00 по Киеву). Организаторы ожидают, что в общей сложности в акции протеста примет участие около 300 тысяч человек.

Полиция не дала согласия на марш из-за опасений по поводу безопасности и разрешила протестующим оставаться в парке до вечера. Однако спустя два часа после начала акции демонстранты нарушили запрет: тысячи человек под зонтиками двинулись по улицам города.

Пока марш проходит мирно, полиция не вмешивается в происходящее.

Напомним, что демонстрации в Гонконге начались в июне после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай.

Напомним, что в Гонконге протестующие заполонили международный аэропорт, из-за чего отменили все авиарейсы.

Также в МИД не советуют украинцам принимать участие в протестах в Гонконге.