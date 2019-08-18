В Киеве на День Независимости, 24 августа, будет жаркая и солнечная погода, без осадков. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Предварительный прогноз для Киева на День Независимости. 24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов", - сообщила она.

Также синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю. С 19 августа Украину будут обходить циклоны и атмосферные фронты, "будет много солнца, голубого неба и белых пушистых облаков". Только в восточных областях и в Сумской увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди. Ветер хоть и с северо-востока, но слабый, тихий, максимум умеренный.

"Жара начинает со Спаса раскручиваться. В понедельник везде уже + 25 + 30 градусов, к середине недели врежет, особенно на Юге, в Центре и на Востоке до + 32 + 37 градусов. В Киеве 19 августа - настоящее хорошее лето. Без осадков, солнечно, в течение дня + 26...+28 градусов. В дальнейшем в столице жара усилится ", - отметила Диденко.

Она добавила, что 22 августа на Западе и Севере жара несколько ослабеет. Дождей до конца недели не будет, разве в западных областях и то периодически.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня.

Также синоптик предупредила о ливне, грозе, шквале и граде в Киеве. Карта погоды.