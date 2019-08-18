По состоянию на утро воскресенья, 18 августа, состояние восьми человек, которые пострадали во время пожала в одесском отеле "Токио Стар" стабильное. Об этом говорят лечащие врачи пациентов, передает "Думская".



Состояние больных после ночи стабильное, без ухудшений. В 10-ой больнице остаются шесть человек, в областном ожоговом центре - двое.

Напомним, что всего на пожаре погибли девять человек, пострадали десять. Местный бизнесмен Вадим Черный сделал гостиницу из трамвайного депо. После трагедии его задержали правоохранители. Они изучают видео с камер и проводят расследование. Пока у них три версии случившегося: поджог, чтобы скрыть убийство, неосторожное обращение с огнем и плохое техническое противопожарное состояние.

Ранее "Страна" публиковала новость о том, что в Одесской области 18 августа объявлен траур в связи с пожаром в отеле "Токио стар".

Кроме того, мы рассказывали, что в отеле "Токио стар", где при пожаре погибли 8 человек, в июле не пустили проверку ГСЧС.