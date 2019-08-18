В Молдове нашли застреленным бизнесмена Юрия Лункашу, соратника соратник бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом пишет Unimedia.

Труп с огнестрельным ранением в голову нашли на трассе R-6. "Согласно заявлениям, Лункашу был застрелен из личного оружия, и от полученных телесных повреждений он скончался на месте", - сообщили в местной полиции.

Труп обнаружил человек, который представился водителем Лункашу Борисом Бабиным. На допросе в полиции он рассказал, что примерно в 19:00 его начальник вызвал к себе домой, поскольку захотел покататься, чтобы подышать свежим воздухом.

Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в машину, и направился к трассе R-6 (Яловены - Дурлешты). По словам Бабина, бизнесмен попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: "Белый дом я купил в 2017 году, я был инвестором".

Затем Лункашу вышел из автомобиля и заявил водителю, что хочет подышать свежим воздухом. После этого, по словам водителя, он услышал выстрел. Отмечается, что в государственном реестре бизнесмен зарегистрирован как владелец шести единиц огнестрельного оружия.

Дело расследует инспекторат полиции сектора Буюканы Кишинева.

Напомним, что в Молдове по делу о покушении на Плахотнюка арестованы восемь человек.

Также молдавский олигарх Плахотнюк отказался от депутатского мандата.