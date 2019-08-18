Сильный ливень в Стамбуле, который затопил улицы, подвалы и подземные переходы, нарушив железнодорожные и паромные сообщения, унес жизнь по крайней мере одного человека. Мертвого мужчину обнаружили внутри затопленного подземного перехода. Об этом сообщает турецкий портал DHA.

Во время проведения работ по эвакуации спасатели обнаружили, что труп мужчины в подземном переходе, который был затоплен. Имя погибшего пока не известно, полиция начала расследование. Один из спасателей, Гекмен Куршат, рассказал, что когда проходил мимо, увидел что-то черное, и подумал, что это сумка. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это человек.

Вчера в Стамбуле прошел масштабный ливень, из-за чего исторический район Фатих был затоплен. В сети появилось сотни фото и видео после стихии.

Ранее "Страна" сообщала, что под воду начал уходить еще один регион России.

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