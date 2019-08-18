Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что в партия сможет решить земельный вопрос таким образом, чтобы повысить свой рейтинг среди украинцев. Об этом он сказал в интервью журналу "Новое Время".

"Рынок земли – конечно, спорный вопрос. Его решение, с одной стороны, может снизить поддержку, но, думаю, нам удастся решить его так, что это сыграет нам в плюс… Я не готов говорить о конкретных законопроектах и обещать что‑то конкретное преждевременно, до окончания их анализа и начала слушаний", - заявил Разумков.

Отвечая на вопрос, будут ли депутаты новой Рады отменять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, несмотря на протесты, Разумков сказал: "Пусть популисты попытаются провести закон о запрете человеку продавать свой мобильный телефон, например".

Отменить запрет на продажу сельхозземель рекомендуют кредиторы и западные партнеры Украины. В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что украинское правительство вместе с экспертами Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский планирует провести земельную реформу в Украине до конца года, чтобы создать рынок земли.

Также мы публиковали новость о том, что глава "Слуги народа" рассказал, что будет с рынком земли в Украине.