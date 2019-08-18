Вечером 17 августа в Николаеве задержали ранее судимого блогера Артура Сороченко, который избил ветерана АТО в Хмельницком и зафиксировал это на видео. Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на спикера хмельницкой полиции Инну Глегу.

Как именно вышли на разыскиваемого, правоохранители не сообщают. Сейчас Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

Ранее мужчина в Хмельницком избил ветерана АТО. На своих видео скандальный блогер отрицал российскую агрессию против Украины, а также угрожал участникам АТО и их женам. После того, как Сороченко внесли на "Миротворец" он пообещал изнасиловать в неестественной форме куратора проекта нардепа Антона Геращенко.

Ранее "Страна" сообщала, статью о том, что известно о блогере из Бердичева, которого ищет полиция.

Также мы рассказывали, что в России задержали блогера, который призывал к расправе над детьми силовиков.