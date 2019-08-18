Вскрытие тел, сгоревших во время пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе, завершено. Часть из погибших в одесской гостинице Токио стар уже опознана. Об этом сообщил заведующий отделом в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский в Facebook.

"Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар", завершены. Все необходимые образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях. Часть погибших уже опознана.", - написал эксперт.

Он поблагодарил коллег - врачей и медсестер отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз за "готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу".

Также Яворский отметил, что не сомневается в том, что "когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, экспертов".

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции назвали имена людей, госпитализированных после пожара в отеле "Токио Стар".

Также мы информировали, что в Одессе задержали владельца отеля "Токио Стар", в котором заживо сгорели 9 человек.