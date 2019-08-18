В Черновицкой области внедорожник пытался прорваться через границу в Румынию. Чтобы остановить авто пограничники открыли огонь. В результате был ранен один человек. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня, 18 августа, около 3 часов ночи пограничный наряд, который нес службу в пределах Путильского района Черновицкой области, обнаружил движение транспортного средства повышенной проходимости. Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепот", - говорится в сообщении.

Пограничники потребовали остановить авто, однако водитель не прекратил движение. Военные совершили несколько выстрелов в воздух, но машина продолжала двигаться.

"После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства. В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу", - сообщила пресс-служба ГПСУ.

О данном факте пограничники сообщили в Нацполицию, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы. Кроме того, глава Госпогранслужбы назначил служебное расследование.

Напомним, что в Харьковской области пограничники открыли огонь по контрабандистам..

Также сотрудники СБУ застрелили двух украинских пограничников.