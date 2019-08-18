Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и, возможно, будущий спикер парламента, рассказал, что зарплата спикера в Верховной Раде нового созыва составит около 50 тыс. грн в месяц. Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

На вопрос журналиста, сколько составит зарплата спикера Рады, Разумков ответил: "Не интересовался, но примерно знаю, что где‑то под 50 тыс. грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса".

Глава "Слуги народа" добавил, что зарплата нардепов могла бы быть больше, но на фоне минимальной это - хорошие деньги.

"Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж… За 40 тыс. грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", – добавил он.

Напомним, что Разумков не собирается отключать микрофон русскоязычным депутатам, как делал Парубий.

Также Разумков заявил, что госфинансирование партий часто используется неэффективно.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!