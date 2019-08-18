Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и, возможно, будущий спикер парламента, рассказал, что зарплата спикера в Верховной Раде нового созыва составит около 50 тыс. грн в месяц. Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

На вопрос журналиста, сколько составит зарплата спикера Рады, Разумков ответил: "Не интересовался, но примерно знаю, что где‑то под 50 тыс. грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса".

Глава "Слуги народа" добавил, что зарплата нардепов могла бы быть больше, но на фоне минимальной это - хорошие деньги.

"Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж… За 40 тыс. грн не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", – добавил он.

Напомним, что Разумков не собирается отключать микрофон русскоязычным депутатам, как делал Парубий.

Также Разумков заявил, что госфинансирование партий часто используется неэффективно.