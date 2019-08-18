В США на жилой дом рухнул легкомоторный самолет. В результате крушения один человек погиб и один получил ранения, передает NBC New York.

Самолет Cessna 303 врезался в дом на Смит-роуд в Юнион-Вейл в 16:28 17 августа Один из трех человек, находившихся в самолете, умер. Мужчина, который был в доме, пропал без вести, а женщина, которая также находилась в здании, получила тяжелые травмы.

Всего в доме на момент катастрофы было три человека: мужчина, пропавший без вести, 21-летняя женщина, которая получила травмы, и 30-летняя женщина, которая не пострадала.

Информации о людях, которые находились в самолете и выжили после крушения, не предоставили.

Фото: Twitter

Напомним, что в Пакистане военный самолет рухнул на жилой квартал, погибло 17 человек. Фото.

Также в США самолет рухнул в океан на глазах у десятков отдыхающих. Видео.