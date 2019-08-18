Ко Дню Независимости "Укрзализныця" запустит четыре дополнительных поезда
"Укрзализныця" ко Дню Независимости запустит дополнительных четыре поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Укрзализныця" добавила поезда по таким направлениям:
- поезд № 755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа - из Киева. Цена билета составит от 378 до 917 гривен;
- поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. Цена билета: от 198 до 328 гривен;
- поезда № 237 Киев -Днепр проследуют туда-обратно 23 и 26 августа. Стоимость: от 203 до 322 гривен;
- поезд № 779/780 Сумы - Винница также 23 и 26 августа. Цена билета составит от 370 гривен до 567 гривен.
Напомним, что из-за кражи оборудования "Укрзализныци" 20 поездов отклонились от графика.
Также в "Укрзализныце" отчитались, как украинцы воруют из вагонов подушки и одеяла.
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