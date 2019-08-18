Пока израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху готовится к визиту в Украину, в Израиль экстрадировали местного наркобарона-беглеца Амоса Дов Сильвера.

Накануне приезда Биби, как называют премьера на родине, случился крупный скандал вокруг депортации 34-летнего основателя сети по распространению наркотиков TeleGrass.

Сильвер, которого поймали в Украине в марте, до июля он находился в киевском СИЗО, а затем месяц - под домашним арестом.

По решению суда его должны были экстрадировать в Израиль, но 16 августа в аэропорту "Борисполь" он сбежал из-под конвоя. При этом сам процесс экстрадиции, по данным израильских СМИ, украинские силовики не согласовали с израильскими коллегами.

После того как разгорелся крупный международный скандал, на ноги подняли полицию и СБУ и через сутки наркобарона поймали в Умани Черкасской области.

В воскресенье, Сильвера приняла израильская полиция в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

"Страна" узнала, кто такой Сильвер и что говорят в Израиле о его задержании.

Побег из-под конвоя

О том, что продавцу наркотиков удалось сбежать в аэропорту от сопровождавших его сотрудников СБУ, вызвало волну недоумения в Украине и Израиле.

Как узнала "Страна" от источников в Нацполиции, наркобарон сбежал от силовиков, так и не дойдя до пограничного контроля. СБУшник в этот момент ругался с пограничниками.

"Дело Амос Дов Сильвера вело СБУ. Сотрудники службы и сопровождали его в аэропорту. Они так и не дошли до паспортного контроля. На фаст-треке (проверка багажа) у одного из сотрудников СБУ нашли нож в ручной клади. Он начал ссориться с пограничниками, доказывая, что имеет право на то, чтобы перевозить такие вещи, и в суматохе наркобарон, с которого, для прохождения металлодетектора сняли наручники и электронный браслет, просто развернулся и убежал. И они не смогли его догнать", - рассказал источник "Страны".

Трех СБУшников позже обвинили в сговоре с Сильвером и помощи в побеге, так как они на него не надели наручники после прохождения рамки металлодетектора и не пристегнули к себе.

Сеть Сильвера

Тем временем в Израиле собирается армия сторонников Сильвера, которая даже призывала бойкотировать визит Нетаньяху в Украину в знак протеста против ареста наркобарона. Группа адвокатов требует освободить его, убеждая, что он продавал каннабис для медицинских целей и просто создал "доску объявлений" через мессенджер Telegram (то есть, своего рода Uber), а за тех, кто пользовался ею, он не отвечает.

"Мы будем бороться, чтобы добиться справедливости. Еврей не оставляет еврея", - написали юристы коллективное обращение в Facebook.

"Дело в том, что Сильвер выступает за легализацию марихуаны (в Израиле за хранение небольшого количества не наказывают). Наркобарона обвиняют в распространении через свою сеть также тяжелых наркотиков - кокаина, гашиша, экстази, его называют главой израильской криминальной сети наркотрафика, что он отрицает. Некоторые в Израиле его даже считают "узником совести". По данным израильской полиции, в сети Telegrass в мессенджере Telegram состояли более 200 тысяч человек - кроме Израиля, были филиалы по всему миру. Продавцам платили наличными, биткоинами или наркотиками. В преступной группировке была даже своя пресс-служба и собственный департамент внутреннего надзора", - рассказал "Стране" израильский журналист Марк Штейн.

Жена Сильвера Гали, которая вместе с их шестилетним сыном Дэвидом сейчас находится в США под Нью-Йорком (у нее и мужа - два гражданства), собирает деньги на его освобождение. Она уверяет, что дело ее мужа - политическое. Гали, которая работала в Telegrass вместе с мужем, и саму задерживали, но отпустили.

Жена наркобарона также жалуется на то, что в украинской тюрьме его избивали. На своей странице в Facebook она ранее опубликовала фото с побоями и подписью: "Что они с тобой сделали?"

Жена Сильвера говорит, что мужа избивали в украинском СИЗО. Источеик фото: Facebook Гали Сильвер

"Telegrass" - не преступная организация, улик против мужа нет, он помогал многим больным людям, которых мог вылечить канабис. Каждый месяц выделяли по 2-3 кг соцветий нуждающимся пациентам, по 50 г каждый. Был список людей, которые приходили за помощью, ежемесячно проводили лотерею", - сказала Сильвер.

От толкователя Талмуда до наркоторговца

Интересно, что Сильвер родился в семье ультраоортодоксальных иудеев и посещал ешиву (еврейское высшее религиозное учебное заведение, где изучают Талмуд) в Иерусалиме.

По его же признанию израильским СМИ, он курит марихуану с 15 лет. В 2012 году Сильвер задержали за выращивание каннабиса в цветочном горшке дома и дали девять дней домашнего ареста.

Сильвер признается, что курил травку и во время службы в армии Израиля, находясь даже на военной базе. В 2014 году Амос организовал в Иерусалиме митинг за легализацию марихуаны, на который пришло около тысячи человек.

В 2015 году Сильвера арестовали в Израиле на 7 месяцев за продажу травы, после чего он уехал в США. В Украину, по словам жены, его "выманили" в этом году агенты полиции - пригласили быть свидетелем на свадьбу товарища, что оказалось ловушкой (по версии полиции, Сильвер приехал в Украину по наркоделам).