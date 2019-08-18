В Киеве мужчина зарезал жену, а после пытался совершить самоубийство. Об этом сообщает "Информатор".

Происшествие случилось на улице Выборгской, рядом с детским садом № 654 вечером 17 августа.

Предварительно установлено, что мужчина напал на свою жену с ножом и нанес ранения, от которых она скончалась на месте. Известно, что в 21:00 погибшая еще была жива и покупала в аптеке рядом с домом лекарства, уже в 21:30 ее обнаружили мертвой рядом с истекающим кровью мужчиной.

Злоумышленник попытался совершить суицид, перерезав себе горло. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, спасли нападавшего и доставили его в больницу.

Знакомый женщины рассказал, что они с мужем разводились. Погибшая переехала к родителям на улицу Выборгскую вместе с малолетним ребенком. Семья была благополучной, с ее мужем сосед знаком не был.

Полиция ведет расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Фото: Информатор

Напомним, что на Печерске дворник зарезал коллегу из-за женщины.

Также в киевской квартире зарезали 18-летнюю девушку.