В воскресенье, 18 августа в Казахстане около Алма-Аты произошло три землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Так, первые подземные толчки зафиксировали в 05:07 по местному времени в Алма-Атинской области Казахстана. Сила подземных толчков составила 5,4 баллов. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 км по 145 км на северо-восток от города Алма-Аты.

Следующее землетрясение произошло около 06:38, подземные толчки магнитудой 4,6 балла были зарегистрированы в 250 км к северу от Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Третье ЧП случилось около 09:12 в этом же регионе произошло, сила которого составила 4,9 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 78 км к северу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине двадцати километров.

О разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщается.

Напомним, что в японской префектуре Фукусима, где расположена АЭС, произошло мощное землетрясение.

Также в Индонезии из-за землетрясения погибли пять человек и четверо ранены.