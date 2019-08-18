Заместителя министра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака перевели в Черниговское СИЗО. Об этом в Facebook сообщила его супруга Юлия Грымчак.

"Юру отправили в Черниговское СИЗО. Уже уехали. Спасибо конвою НАБУ! Сегодня стало понятно, что это действительно элитное подразделение", - написала она.

Отметим, что задержанного Грымчака конвоировали в СИЗО после исправления судом ошибки в постановлении о его аресте.

Ранее Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей до 13 октября с правом внесения залога в 6 млн гривен. Прокуратура просила для Грымчака залог залог в размере 12,5 млн грн.

Юрия Грымчака задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

Ранее "Страна" сообщала, что жена Грымчака Юлия отказалась вносить залог за мужа.

Напомним, что суд в Чернигове избрал меру пресечения и для помощника Грымчака Овиденко.