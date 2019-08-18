В столице Афганистана Кабуле на свадьбе произошел взрыв в результате которого погибли 63 человека. Также 182 человек получили ранения. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

Взрыв произошел 17 августа в 22:40 по местному времени в одном из банкетных залов на западе афганской столицы. По словам свидетелей, на мероприятии присутствовали около 1,6 тысяч человек.

Ответственность за взрыв пока никто не взял, движение "Талибан" отрицает свою причастность к теракту.

Ранее "Страна" сообщала, что США и Талибан заключили соглашение о выводе американских войск из Афганистана.

Также в Афганистане убили 25 солдат при штурме военной базы США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал условия полного выхода армии Штатов из Афганистана.