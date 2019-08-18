За сутки на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ВСУ. Сводка ООС
За минувшие сутки, с 17 августа боевики на Донбассе восемь раз проводили обстрел украинских позиций ВСУ. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды в районе Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции ВСУ из подствольного гранатомета и стрелкового оружия".
За минувшие сутки потерь в результате обстрелов у ВСУ нет.
Напомним, что противник 12 раз нарушил режим тишины на Донбассе.
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