За минувшие сутки, с 17 августа боевики на Донбассе восемь раз проводили обстрел украинских позиций ВСУ. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды в районе Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции ВСУ из подствольного гранатомета и стрелкового оружия".

За минувшие сутки потерь в результате обстрелов у ВСУ нет.

Напомним, что противник 12 раз нарушил режим тишины на Донбассе.

Также на Донбассе погиб украинский военный.