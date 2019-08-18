В ночь на 18 августа из Украины депортировали беглого израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала она.

Раскрыть детали Сарган пообещала позже.

Напомним, что в Украине задержали беглого наркобарона гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера. Также задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадации.

Также в СБУ проводят служебное расследование по факту побега из аэропорта "Борисполь" израильтянина Амоса Дов Сильвера во время процесса экстрадации.

Отметим, что прокуратура Киева открыла дело из-за исчезновения наркобарона в "Борисполе".