Правоохранители намерены достать записи с видеокамер гостиницы "Токио стар", где погибли девять человек. Об этом в Facebook сообщает Генпрокуратура.

"Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия, правоохранители получают доступ к видеокамерам отеля и прилегающей территории", - сказано в сообщении.

В ГПУ отметили, что сейчас принимаются меры для изъятия и исследования уставных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки и обслуживания пожарной сигнализации и других.

Добавим, что по факту пожара прокуратурой совместно с полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Напомним, что в одесском отеле "Токио стар" заживо сгорели девять человек.

Также в Одессе задержали владельца отеля "Токио Стар", в котором заживо сгорели люди.