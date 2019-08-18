18 августа из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе погибли 9 человек, еще 10 серьезно пострадали. Местный бизнесмен Вадим Черный сделал гостиницу из трамвайного депо. После трагедии его задержали правоохранители. Они изучают видео с камер и проводят расследование. Пока у них три версии случившегося: поджог, чтобы скрыть убийство, неосторожное обращение с огнем и плохое техническое противопожарное состояние.

Мы собрали информацию о том, что происходит сутки спустя после пожара в Одессе.

Что происходит после пожара

Полиция открыла уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности". В тоже время, рассматривается три версии: поджог с целью сокрытия убийства, плохое техническое противопожарное состояние, неосторожное обращение с огнем.

Полиция изъяла всю документацию и сервер с видеоархивом из одесской гостиницы. Также правоохранители намерены достать записи с видеокамер.

Владельца здания, в котором был расположен отель "Токио Стар", задержали. Прокуратура готовит Вадиму Черному подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Сам Черный дал комментарий журналистам, в котором сказал, что готов нести ответственность, если будет установлена его вина в трагедии.

Полиция показала, как выглядит отель "Токио Стар" после пожара.

В Одессе 18 августа объявлен траурным днем. На всей территории области на зданиях госучреждений и предприятий сегодня приспустят государственный флаг Украины.

После смертельного пожара в области обещают проверить все гостиницы. Под проверки подпадут гостиницы и частные апартаменты. Такое решение было принято 17 августа на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как горел "Токио Стар". Кто пострадал

Гостиница загорелась около часа ночи. Эпицентр возгорания был на втором этаже, где находилась прачечная. Пожарным поздно сообщили о возгорании, а в отеле ночью находились только двое охранников, которые не провели эвакуацию и не знали, что делать при пожаре. В итоге огонь охватил двухэтажное здание с 270 комнатами, обшитых пластиком, некоторые из них были без окон.

Фото: Отель после пожара

Постояльцы были дезориентированы, многие из них пострадали от угарного газа. Позже врачи констатировали. что у большинства госпитализированных ожоги дыхательных путей и отравления продуктами горения.

Пожарные сразу обнаружили семь тел. дин человек погиб в машине скорой помощи. Девятое нашли позже. Всего в гостинице находилось около 200 человек, с первого этажа эвакуировали 64 человека, со второго - 72.

Огонь тушили 13 спецмашин и 65 сотрудников МЧС.

В полиции назвали имена людей, госпитализированных после пожара в отеле "Токио Стар".

В ожоговом отделении находятся:

Виктория Козлова, 1994 года рождения – местная жительница, ее состояние стабильно тяжелое

Сергей Васильев, 1999 г. р., житель Великомихайловского района Одесской области - военнослужащий

Николай Долгий, – 1981 г. р., житель Сум (состояние тяжелое)

Елена Хомич Елена, 1996 г. р., из Херсонской области (стабильно тяжелое)

Екатерина Русских, 2003 г. р., из Великомихайловского района - в тяжелом состоянии

22-летний житель Беляевского района Одесской области, у которого ожог пламенем 1-2 степени, ожог глаз, 40% ожогов дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок

Также - 41-летний житель Мариуполя, у которого отравление продуктами горения (состояние тяжелое).

В то же время, во время внеочередного заседания исполкома Одесского горсовета стало известно, что госпитализированный гражданин Сьерра-Леоне, написал соответствующее заявление об отказе от госпитализации и заявил, что намерен отбыть на родину. От госпитализации отказался и гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения.

Опознание погибших еще предстоит.