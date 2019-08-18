В Одессе полиция озвучила имена людей, госпитализированных в результате пожара в отеле "Токио Стар", передает УНИАН.

В их числе - гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения, который от госпитализации отказался. Кроме того, по его словам, в ожоговом отделении ГКБ № 10 - 7 человек. Это Виктория Козлова, 1994 года рождения – местная жительница, ее состояние стабильно тяжелое. Сергей Васильев, 1999 г. р., житель Великомихайловского района Одесской области - военнослужащий. Николай Долгий, – 1981 г. р., житель Сум (состояние тяжелое). Елена Хомич Елена, 1996 г. р., из Херсонской области (стабильно тяжелое). Екатерина Русских, 2003 г. р., из Великомихайловского района - в тяжелом состоянии.

В ожоговом отделении Одесского областного медицинского центра находится 22-летний житель Беляевского района Одесской области, у которого ожог пламенем 1-2 степени, ожог глаз, 40% ожогов дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок. Также - 41-летний житель Мариуполя, у которого отравление продуктами горения (состояние тяжелое).

В то же время, во время внеочередного заседания исполкома Одесского горсовета стало известно, что госпитализированный гражданин Сьерра-Леоне, написал соответствующее заявление об отказе от госпитализации и заявил, что намерен отбыть на родину.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе задержали владельца отеля "Токио Стар", в котором заживо сгорели 9 человек.

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