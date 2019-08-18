В Колумбии чрезвычайная ситуация: в почве обнаружили грибок Fusarium type 4, убивающий бананы. Это может привести к дефициту бананов, сообщает The Mirror.

Если у ученых не получится побороть грибок, дефицит бананов грозит всему миру, так как Латинская Америка - один из крупнейших экспортеров бананов на планете,

Колумбийский сельхоз институт заявил, что уничтожил все зараженные растения, а также пообещал усилить санитарный контроль в аэропортах и пограничных пунктах.

Вид бананов Cavendish (самый популярный на планете сорт этого фрукта) уязвим для грибка из-за отсутствия генетического разнообразия.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые обнаружили новый смертельный грибок, который атакует в больницах.

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