Одесские правоохранители задержали предпринимателя Вадима Черного, который является владельцем сгоревшего отеля "Токио Стар". В пожаре сегодня ночью погибли девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в Facebook.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Одеської Області

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи областной полиции задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар" В. Черного, - сказано в сообщении.

Сейчас прокуратура готовит мужчине подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Одесской области 18 августа объявлен траур в связи с пожаром в отеле "Токио стар".

Также мы публиковали новость о том, что в отеле "Токио стар", где при пожаре погибли 8 человек, в июле не пустили проверку ГСЧС.