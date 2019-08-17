За последние 20 лет бывший банкир из Лос-Анджелеса Ричард Эрнандес сделал около 20 процедур по модификации тела. Все это для того, чтобы стать бесполым мифическим существом - женщиной-драконом. Новость передает The Daily Mail.

Ричард хочет, чтобы к нему обращались не он или она, а они. Ричард считает себя мифическим существом, которое приходится родственником змеям - Тиамат.

Ему уже расщепили язык, отрезали уши, имплантировали роговицы, сделали пластику носа и кастрировали. Все для того, чтобы походить на это мифическое существо. К 2025 году Ричард надеется завершить все метаморфозы. На все операции бывший банкир потратил около $75 тыс.

Фото: Jam Pres

На его странице в соцсетях написано: “Я называю себя рептоидом - частично человеком, частично рептилией”.

По словам мужчины, его юные годы были непростыми: родители бросили троих детей в лесу в Южном Техасе, неподалеку от фермы бабушки и дедушки. Там водились гремучие змеи, которые усыновили Тиамат.

Фото: Jam Pres

Затем детей нашли бабушка с дедушкой, но жизнь на ферме для Тиамат стала пыткой. Мужчина утверждает, что дедушка, который ненавидел его отца, всячески оскорблял ребенка. В 11 лет, по словам бывшего банкира, он осознал, что родился девочкой в теле мужчины.

После окончания средней школы в 1979 году, тогда еще Ричард переехал из небольшого городка в Хьюстон, где начал работать клерком в JP Morgan Chase. За 15 лет работы он добился больших успехов и стал вице-президентом. Но затем Эрнандесу поставили неутешительный диагноз: ВИЧ. Это звучало как смертный приговор.

Фото: Jam Pres

Думая, что скоро умрет, банкир решил не терять времени и изменить свое тело. Ричард начал с того, что за $400 обзавелся парой рогов. Затем он прошел курс гормонотерапии и сделал кастрацию, желая стать женщиной. Но теперь он хочет быть бесполым существом. ему удалили все зубы, кроме шести, а белки глаз приобрели зеленый оттенок, как у рептилий.

Фото: Jam Pres

"Моя цель и миссия - разрушить гендерные стереотипы, вдохновить других на то, чтобы отказаться от бинарного восприятия, поделившись своей историей о том, как мы стали бесполыми", - сказал Ричард-Тиамат.

Фото: Jam Pres

С тех пор как Тиамат начали трансформацию, он полностью излечился от ВИЧ. Теперь у Ричарда-Тиамат есть цель в жизни: показать, что трансформированные люди "не неудачники, не тупые и не грязь".

Фото: Jam Pres

"В прошлой жизни я был вице-президентом в одном из крупнейших банков страны. Я хочу, чтобы люди знали, что модифицированные - такие же умные, добрые, любящие, как и все остальные. То, что мне удалили уши, не означает, что мой мозг удалили с ними вместе и я просто идиот", - заявил мужчина.

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