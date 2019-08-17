У берегов Крыма заметили американский разведывательный беспилотник. Карта
Разведывательный беспилотник ВВС США пролетел над Черным морем и изучил крымское, а также российское побережье моря, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.
Скриншот: Twitter/ Plane Radar
Речь идет о летательном аппарате Global Hawk, который взлетел с авиабазы Италии. Сначала беспилотник провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а после этого полетел в сторону России.
Американский беспилотник заметили у побережья Черного моря. Согласно мониторинговому ресурсу, он облетел Крым, а затем направился в сторону Краснодара.
Скриншот: Twitter/ Plane Radar
Ранее "Страна" сообщала, что в МИД сообщили подробности атаки дронов, которые сожгли украинский самолет в Ливии.
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