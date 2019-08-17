Из-за недостаточности легких американский актер, режиссер и сценарист Питер Фонда умер в пятницу, 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе. Сестра актера рассказа о последних дня жизни мужчины, сообщает Reuters.

Сестра актера Джейн Фонда рассказала, что в последние дни жизни Питера находилась с ним рядом.

"Я прекрасно провела с ним время в эти последние дни. Он ушел, смеясь", - сказала женщина.

Причиной смерти актера стала дыхательная недостаточность, которая возникла из-за рака легких.

Наибольшую известность актер получил после роли в фильме "Беспечный ездок". Картина вышла под руководством Денниса Хоппера в 1969 году. Премьера состоялась на Каннском фестивале, где Хоппер был удостоен приза за лучший дебют.

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