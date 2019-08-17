Американский миллиардер из Одессы и экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин в интервью "Стране" заявил, что Петр Порошенко за свой президентский срок вывел из страны не менее 8 млрд долларов.

"Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 млн долларов", - заявил Кислин.

На вопрос нашего журналиста о том, рассчитывает ли Кислин вернуть эти деньги, он ответил, что рассчитывает и вернет, но примерно 5 млрд.

"Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули в Украине. Из 8 миллиардов, которые Порошенко украл, реально вернуть - приблизительно 5 миллиардов. И возвращать будет по решению судов государство Украина - из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик. Поэтому я и обвинил Порошенко в геноциде украинского народа. Но, надеюсь, что и Порошенко ответит за все, имуществом и деньгами", - сообщил бизнесмен.

Ранее "Страна" сообщала, что Марина Порошенко продолжает раздавать миллионы из бюджета.

Также мы публиковали новость о том, что Порошенко начал собирать подписи депутатов о признании неконституционным создание ГБР.