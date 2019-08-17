В возрасте 86 лет умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Новость передает Daily Mail.

В сообщении говорится, что трехкратный обладатель Оскара умер на 87 году жизни в своем доме в Бристоле, что в Англии.

Уильмяс известен как режиссер-мультипликатор художественного фильма "Кто подставил кролика Роджера", а также "Розовая пантера". Он был трехкратным обладателем Оскара, а также два раза получал премию Bafta.

Кроме того, Уильямс написал практическую книгу под названием "Набор для выживания аниматора".

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