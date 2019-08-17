Лис, пьяница и удав. Найдены неизвестные рисунки Экзюпери к сказке Маленький принц. Фото
В старом здании в городе Винтертур (Швейцария), нашли ранее неизвестные иллюстрации к сказке "Маленький принц", которые сделал ее автор Антуан де Сент-Экзюпери.
Папку с изображениями обнаружили в хранилище коллекционера и бизнесмена Брюно Стефани, который умер год назад. Новость передает портал elmundo.es.
На трех эскизах изображены Маленький принц и Лис, удав, проглотивший слона и пьяница, сидящий за столом на своей планете. Рисунки выполнены тушью и акварелью, дата на них не указана.
Кроме иллюстраций в папке было стихотворение с небольшим наброском и письмо, адресованное жене Сент-Экзюпери Консуэло.
По словам Элизабет Гроссман, хранительницы Фонда искусства, культуры и истории Винтертура, все найденные бумаги очень хорошо сохранились.
Фото: elmundo.es
Ранее "Страна" сообщала, что рисунок Экзюпери к "Маленькому принцу" продали почти за $300 тысяч.
Также мы информировали, что ученые из Японии заявили, что разгадали секрет рисунков в пустыне Наска.