В старом здании в городе Винтертур (Швейцария), нашли ранее неизвестные иллюстрации к сказке "Маленький принц", которые сделал ее автор Антуан де Сент-Экзюпери.

Папку с изображениями обнаружили в хранилище коллекционера и бизнесмена Брюно Стефани, который умер год назад. Новость передает портал elmundo.es.

На трех эскизах изображены Маленький принц и Лис, удав, проглотивший слона и пьяница, сидящий за столом на своей планете. Рисунки выполнены тушью и акварелью, дата на них не указана.



Кроме иллюстраций в папке было стихотворение с небольшим наброском и письмо, адресованное жене Сент-Экзюпери Консуэло.

По словам Элизабет Гроссман, хранительницы Фонда искусства, культуры и истории Винтертура, все найденные бумаги очень хорошо сохранились.

Фото: elmundo.es

Ранее "Страна" сообщала, что рисунок Экзюпери к "Маленькому принцу" продали почти за $300 тысяч.

Также мы информировали, что ученые из Японии заявили, что разгадали секрет рисунков в пустыне Наска.