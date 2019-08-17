В Киеве улице Пушкинской, на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной частично ограничили автомобильное движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы продолжаются на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение. На этой части улицы работы продлятся до 30 сентября (время ремонта зависит от погодных условий)", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что на улице Пушкинской планируется уложить два слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки), установить антипарковочные колонки. Освещать улицу будут LED-фонари на новых опорах. Также вдоль улицы Пушкинской появится велополоса.

Фото: пресс-служба КГГА

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