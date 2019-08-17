В Киеве улице Пушкинской, на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной частично ограничили автомобильное движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы продолжаются на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение. На этой части улицы работы продлятся до 30 сентября (время ремонта зависит от погодных условий)", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что на улице Пушкинской планируется уложить два слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки), установить антипарковочные колонки. Освещать улицу будут LED-фонари на новых опорах. Также вдоль улицы Пушкинской появится велополоса.

Фото: пресс-служба КГГА

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве открыли движение по обновленной части проспекта Бандеры.

Также мы рассказывали, что Омелян заявил, что на ремонт всех дорог Украины нужна сумма, равная годовому бюджету страны.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!