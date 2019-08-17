Американский актер, сценарист и режиссер Питер Фонда, который сыграл в культовом фильме "Беспечный ездок" (Easy Rider), умер в пятницу утром 16 августа, в возрасте 79 лет, передает ВВС со ссылкой на представителей актера.

В заявлении семьи сказано, что у Питера была дыхательную недостаточность из-за рака легких. Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родственников.

Он был сыном актера Генри Фонды и младшим братом актрисы Джейн Фонды. Его дочь Бриджит Фонда также стала актрисой.

Питер Фонда принял участие в создании сценария фильма "Беспечный ездок", снятом в 1969 режиссером Деннисом Хоппером, и вместе с Хоппером и Терри Саутерном был номинирован на "Оскар" в номинации "Лучший сценарий".

Фото: Питер Фонда/ фото из открытых источников

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