Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко впервые за 10 месяцев вышел на поле в английской премьер-лиге за "Вест Хэм" и помог своей команде сыграть вничью с "Брайтоном". Об этом сообщает Укринформ.

Сейчас проходит чемпионат английской премьер-лиги (АПЛ). В матче 2-го тура украинский футболист и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сыграл в гостевом матче против "Брайтона".

Игра закончилась ничьей со счетом 1:1. Ярмоленко вышел на поле на 77-й минуте, заменив Пабло Форналса. На 61-й минуте Чичарито вывел "Вест Хэм" вперед. Почти сразу Троссар счет сравнял. В итоге матч завершился вничью 1:1.

Ярмоленко вышел на поле в чемпионате АПЛ впервые за 10 месяцев после того, как в октябре прошлого года получил травму ахилла.

В следующем туре команда Ярмоленко сыграет с "Уотфордом".

Ранее "Страна" сообщала, что Ярмоленко впервые вышел на поле после травмы.

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