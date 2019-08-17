Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправился на срочную операцию. Ему необходимо удаление желчного пузыря. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Еврокомиссии.

"Президент Еврокомиссии Юнкер сократил свой отпуск в Австрии из-за медицинских причин. Его переправили в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)", - сообщили в Еврокомиссии.

Скриншот: europa.eu

Ранее " Страна" информировала, что Юнкер пригрозил Джонсону последствиями из-за Брексит.

Кроме того, мы сообщали, что на сайте Администрации президента Юнкеру присвоили несуществующую должность.

Также мы недавно писали о том, что в Евросоюзе надеются, что Украина в скором времени вернет статью о незаконном обогащении и продолжит двигаться по пути реформ после завершения парламентских выборов.