Из-за того, что на Аляске этим летом аномальное тепло, в воде гибнет лосось, тепловой стресс массово убивает рыбу. Новость передает CNN.

В конце июля директор Юконской межплеменной комиссии по рыбным ресурсам Стефани Куинн-Дэвидсон вместе с группой ученых отправилась в экспедицию по реке Коюкук для того, чтобы оценить масштабы гибели лосося. Группа насчитала 850 мертвых лососей во время нереста. Однако ученые делают выводы, что масштабы гибели в могут быть в десять раз больше.

Ученые отслеживают температуру воды у южных берегов Аляски с 2002 года. Они никогда раньше не фиксировали температуру свыше +24,4 °С. Но 7 июля на основном маршруте лосося на западной стороне залива Кука столбик термометра достиг отметки +27,6°С.

Специалисты считают, что теплые температуры влияют на лосося различным образом, в зависимости от потока.

"Физиологически рыба не может получить кислород", - говорит научный директор группы Cook Inletkeeper Сью Мажет.

В других местах штата у лосося не было энергии для нереста и он умер со здоровыми икринами в животе.

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