В Киеве мужчина попытался зарезать бывшую жену, когда не смог уговорить ее вернуться. Фото и видео
Полиция Киева задержала мужчину, который набросился с ножом на экс-супругу, когда она приехала поздравить общего ребенка с днем рождения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
17 августа на линию 102 поступило сообщение о ножевом ранении женщины на улице Закревского Деснянского района столицы. Правоохранители выехали на место событий и задержали 40-летнего киевлянина с окровавленными руками.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Как рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Александр Косовский, задержанный не смог простить бывшей жене то, что она его бросила.
Когда женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить общую дочь с днем рождения, тот встретил ее у подъезда с ножом и заточкой.
Мужчина пытался уговорить экс-супругу вернуться, но она ему отказала. Тогда он набросился на нее.
Пострадавшую с одиннадцатью колотыми ранениями в бессознательном состоянии доставили в больницу.
Видео: YouTube/ поліція Києва
По факту преступления следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушение киевлянину грозит до 15 лет лишения свободы.
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