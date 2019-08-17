Полиция Киева задержала мужчину, который набросился с ножом на экс-супругу, когда она приехала поздравить общего ребенка с днем рождения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

17 августа на линию 102 поступило сообщение о ножевом ранении женщины на улице Закревского Деснянского района столицы. Правоохранители выехали на место событий и задержали 40-летнего киевлянина с окровавленными руками.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Александр Косовский, задержанный не смог простить бывшей жене то, что она его бросила.

Когда женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить общую дочь с днем ​​рождения, тот встретил ее у подъезда с ножом и заточкой.

Мужчина пытался уговорить экс-супругу вернуться, но она ему отказала. Тогда он набросился на нее.

Пострадавшую с одиннадцатью колотыми ранениями в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Видео: YouTube/ поліція Києва

По факту преступления следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушение киевлянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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