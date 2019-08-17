Украинский боксер-профессионал, выступающий в первой средней весовой категории Тарас Шелестюк встретился с голливудским актером Микки Рурком и провел с ним короткий тренировочный бой. Фото и видео встречи двух звезд появились в Instagram спортсмена.

В подписи к снимку и ролику 33-летний Шелестюк назвал Рурка другом.

Фото: Instagram/ tarasshelestyuk

"С другом, звездой кино, боксером и хорошим парнем Микки Рурком", - написал украинец.

В кадр помимо двух знаменитостей попал один из многочисленных питомцев Рурка.

На видео Шелестюк после импровизированного спарринга обнял актера и назвал его легендой.

Видео: Instagram/ tarasshelestyuk

Рурк занимается боксом с 12 лет. Некогда он выступал в полутяжелом весе и одержал шесть побед при двух ничьих.

Шелестюк провел 17 поединков на профессиональном ринге - и во всех выиграл.

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