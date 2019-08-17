В субботу, 17 августа, Черниговский суд избрал меру пресечения Игорю Овдиенко - помощнику задержанного за взятку замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

Суд постановил отправить Овдиенко на два месяца или до 13 октября в СИЗО с возможностью внесения залога. Сумма залога составляет 4 миллиона гривен.

Судья значительно сократил размер залога, который требовали прокуроры - 6690 прожиточных минимумов или 12,5 млн грн.

Напомним, на суде адвокат Овдиенко заявила, что во время задержания ее подзащитного пытал, в СИЗО неправильно оказывали ему медицинскую помощь, и что у него болеет мать. "Страна" сообщала, что во время заседания помощнику Грымчака становилось плохо, и все присутствующие покидали зал на время оказания ему врачебной помощи.

Аналогичное решение - два месяца под стражей с правом внесения залога - суд принял и в отношении Грымчака.