В воскресение, 18 августа в Украине ожидается солнечная, но пока прохладная температура. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Кратковременные дожди пройдут лишь в восточных областях. Ночью температура будет +14, днем ожидается температура воздуха до +27 градусов.

На западе страны температура местами опустится до +10 градусов. Днем ожидается тепло в районе +25+ 27 градусов.

В центральной части Украины ночью было +13, днем воздух прогреется до +25 градусов. В южных регионах будет схожая погода, без осадков.

В Киеве сегодня будет +22+24, ночью температура опустится до +13. Будет солнечно и без осадков.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в среду на западе Украины из-за непогоды объявили первый уровень опасности.

Также Украину ждет холодная ночь, после которой наступит резкое потепление.